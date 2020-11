Tramonti: sabato 7 novembre giornata dedicata alla donazione del sangue.Si terrà sabato 7 novembre a Tramonti una giornata di raccolta sangue promossa dal Comune di Tramonti in collaborazione con l’Avis di Salerno e “I Colibrì”.

L’unità mobile dell’Avis per i prelievi sarà presso la tendostruttura di Tramonti in località Pietre piazza dalle ore 8.00 alle ore 10.30 e le operazioni di prelievo del sangue avverranno nel rispetto di tutte le misure imposte dall’emergenza sanitaria in atto, a seguito della quale si sono ridotte le donazioni e c’è necessità di sangue per salvare vite.

Per evitare assembramenti e per garantire la maggior sicurezza delle operazioni, per il dono del sangue va prenotato appuntamento al numero 3356574781. Ai donatori che lo richiederanno sarà effettuato il test sierologico Covid-19.



Ricordiamo che può donare chiunque sia in buona salute, maggiorenne fino a 70 anni, che pesi almeno 50 chili e che rispetti i criteri di sicurezza specifici per le misure di prevenzione dei contagi.