Tramonti, materasso abbandonato a Paterno S. Elia: la denuncia sul gruppo Facebook

Tramonti (Salerno). Ancora una volta i cittadini denunciano le inciviltà quotidiane a cui, purtroppo, siamo costretti ad assistere. Stavolta è il turno di un materasso abbandonato in località Paterno S. Elia. Ecco cosa scrive un cittadino nel gruppo Facebook “SEI DI TRAMONTI SE…….” per denunciare l’accaduto:

Sono passati esattamente 3 giorni da quando un nostro incivile compaesano ha abbandonato e depositato il suo ormai consumato materasso in località Paterno S.Elia.

Come è possibile che in una società moderna come la nostra ci siano ancora questi episodi? Tutti diventano moralisti quando si parla di inquinamento con l’annessa problematica dell’abbandono dei rifiuti ma in realtà non si fa nulla di concreto .

Con questo voglio fare un appello: colui che è il responsabile di ciò si faccia un esame di coscienza, vada a recuperare il materasso, lo carichi su un fiorino (o qualunque altro mezzo che permetta il trasporto) e si rechi all’isola ecologica in località Pietre.