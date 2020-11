Tramonti, il vento abbatte lampioni e alberi: vigili e Comune intervengono subito. Tutto sistemato

Costiera amalfitana: come detto in un precedente articolo, il forte vento di questa notte ha causato non pochi problemi nella Divina e in Penisola Sorrentina. In particolare a Tramonti, sul Valico di Chiunzi, i danni più gravi con pali dell’illuminazione danneggiati e alberi abbattuti.

Fortunatamente, il vigili del fuoco, la polizia locale e l’amministrazione comunale sono subito intervenuti e ci hanno comunicato che ora è tutto sistemato. La situazione è sotto controllo. Un grande encomio a tutti per l’intervento repentino. Riportiamo le immagini che ci hanno inviato.