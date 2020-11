Tramonti, il sindaco proroga la chiusura delle scuole fino al 29 novembre

Tramonti. Il Comune della costiera amalfitana, con un post sulla sua pagina Facebook, rende noto: “Con Ordinanza della Regione Campania n. 90 del 15 novembre 2020, si prevede il ritorno alle attività in presenza per la scuola dell’infanzia e delle prime elementari dal 24 novembre. Considerato, però, che nel nostro Comune interi nuclei familiari risultano colpiti dal contagio e, pertanto, costretti alla quarantena e/o all’isolamento, e che lo screening alla popolazione scolastica, anche se su base volontaria, non ha avuto ancora inizio, il sindaco Domenico Amatruda ha prorogato la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado fino al 29 novembre, al fine di scongiurare pericoli per la salute dei bambini, dei docenti e dei familiari” (CLICCA QUI per leggere l’ordinanza).