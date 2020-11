Tramonti, il sindaco Amatruda: “Scuole chiuse fino al 7 dicembre”

Tramonti. Comunicazione del sindaco Amatruda sul ritorno a scuola: saranno chiuse fino al 7 dicembre.

“Considerato il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia, che in particolare nel nostro Comune, anche se si registra un aumento del numero di guariti, ci sono interi nuclei familiari coinvolti dal contagio e costretti alla quarantena e/o all’isolamento , che si è in attesa degli esiti di alcuni tamponi effettuati nei giorni scorsi dal personale ASL territorialmente competente e che lo screening alla popolazione scolastica, dalla scuola dell’infanzia fino alle prime classi della scuola secondaria di primo grado (circa 390 persone tra alunni, personale docente e non docente), non è stato ancora effettuato, il sindaco Domenico Amatruda ha ritenuto opportuno, al fine di scongiurare pericoli per la salute degli alunni e dei docenti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e delle prime classi della scuola secondaria di primo grado, nonché degli alunni affetti da disturbi dello spettro autistico e/o diversamente abili, sospendere le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado del territorio comunale dal 30.11.2020 al 07.12.2020″.