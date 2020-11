Tramonti. I due nuovi casi di Coronavirus di oggi portano il totale a 34.

La settimana si chiude con tanta tristezza per l’aumento del numero delle persone contagiate nel nostro comune. Abbiamo lavorato senza sosta nel predisporre e fornire gli elenchi delle persone da sottoporre a tampone, ma soprattutto nel cercare di effettuare la totalità dei predetti controlli medici. Anche oggi siamo stati impegnati a ricostruire l’ennesima catena dei contatti a seguito dei risultati pervenuti ieri sera. Nella tarda serata di ieri, infatti, l’Asl ha comunicato i restanti esiti della batteria di tamponi effettuata martedì al porto di Maiori.

Dobbiamo comunicare la positività di due 2 nuovi cittadini, di cui uno è sintomatico, l’altro asintomatico. Entrambi fanno parte di nuclei familiari in cui vi erano già positivi accertati. Nel pomeriggio abbiamo, dunque, inviato agli Enti preposti la richiesta di ulteriori tamponi da sottoporre ai contatti dei nuovi positivi, che nella loro globalità ammontano a 23.

Pertanto, il numero totale delle persone contagiate presenti attualmente sul territorio è di 34 cittadini, di cui 2 non residenti ma con domicilio e parenti nel nostro Comune. Siamo in attesa del risultato di 33 tamponi effettuati nella serata di ieri al porto turistico di Maiori.

Tra i risultati dei tamponi pervenuti ieri sera c’era anche quello della positività al Covid19 di un altro familiare dei Sindaco, la figlia Eleonora. Il primo cittadino, appresa la notizia, si è sottoposto al secondo tampone, che è risultato negativo. Da stamane, pur nella stessa abitazione, sarà lui stesso ad isolarsi dagli altri componenti della famiglia, rimarrà in quarantena fiduciaria come da normativa in materia.

Vi preghiamo di non abbassare la guardia, il pericolo del contagio è dietro l’angolo, non fa distinzioni, è subdolo e si confonde con altri sintomi di più lieve entità. Solo il rispetto delle regole, il distanziamento interpersonale possono interrompere la catena dei contatti. Tutti siamo invitati a farlo, anzi è un nostro dovere per difendere e proteggere la salute pubblica.Confidiamo nel buonsenso che sempre ha contraddistinto il nostro paese.