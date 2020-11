Tramonti, grande partecipazione alla giornata dedicata alla raccolta del sangue: 62 i donatori. Presso la tensostruttura di Tramonti in località Pietre dalle ore 8.00 si sono susseguite decine di persone per svolgere le operazioni di prelievo del sangue, ovviamente nel rispetto di tutte le misure imposte dall’emergenza sanitaria in atto, a seguito della quale si sono ridotte le donazioni e c’è necessità di sangue per salvare vite.

62 donatori presentatisi alla nostra postazione, 55 donazioni effettuate.

Il grande cuore della Costiera Amalfitana ha, come sempre, risposto “presente”.

Grazie a quanti hanno fatto la propria parte soprattutto in questo momento