Tramonti, Covid-19: nella giornata di oggi effettuati 35 tamponi di cui si attende l’esito

Il Comune di Tramonti, con un post sulla sua pagina Facebook, comunica: “Stamani alla sede USCA Costa d’Amalfi, al porto di Maiori, sono stati effettuati 24 tamponi ai contatti degli ultimi positivi accertati. In serata, invece, con la collaborazione dei volontari della P.A. I Colibrì e della Polizia Locale, sono stati effettuati 11 tamponi a domicilio, di cui tre di controllo a persone risultate positive più di dieci giorni fa. Ad oggi non abbiamo ricevuto esiti quindi restiamo a 40 positivi sul territorio comunale.

Raccomandiamo a chi ha effettuato il tampone di NON USCIRE e attendere l’esito a casa. A tutti i cittadini chiediamo di limitare le uscite a motivi necessari, ricordando alle categorie più deboli (anziani e inmunodepressi) che è stato allestito il servizio Pronto Farmaco e Pronto spesa con consegna a domicilio, chiamando al numero 3283419824 dalle 9.30 alle 19.00 del giorno precedente in cui è necessaria la consegna. Soltanto rispettando tutti queste regole potremo finalmente arrivare ad avere contagi zero sul territorio”.