Tramonti: chiazza d’olio sulla strada provinciale 2. Prestare attenzione

Tramonti (Costiera amalfitana). Una chiazza d’olio sulla Strada provinciale 2, in corrispondenza della frazione Pucara, in via Santa Croce, rende pericolosa la mobilità. Si avvisano i cittadini di prestare attenzione.

Sul posto sono andati gli uomini della Polizia locale e dei Carabinieri per prendere atto della situazione e informare gli organi competenti. In attesa dell’intervento della Provincia, che dovrà sgrassare l’asfalto con una polvere assorbente apposita.

Vi terremo aggiornati se dovessero esserci aggiornamenti.