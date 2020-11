Tramonti, altri 2 contagi in città. Sale a 16 il numero degli attualmente positivi al Coronavirus

Tramonti. Il Comune, con un post sulla sua pagina Facebook, avvisa la cittadinanza che: “Stasera, presso la sede USCA Costa d’Amalfi sono stati eseguiti 50 dei 64 tamponi disposti sui cittadini di Tramonti in base agli ultimi positivi accertati la settimana scorsa. Alcuni sono stati effettuati già ieri, mentre mancano quelli da effettuare a domicilio, che saranno completati giovedì. Stasera, purtroppo dobbiamo segnalare l’accertamento di 2 nuovi contagi sul territorio di Tramonti: si tratta di cittadini che hanno effettuato il tampone da privato e che fortunatamente sono asintomatici. Pertanto, dobbiamo aggiornare il totale dei contagiati attualmente presenti nel comune di Tramonti a 16.

È stata già ricostruita la catena dei contatti da sottoporre a test nei prossimi giorni, una cinquantina, insieme ai “primi” contagiati che hanno maturato i termini per il secondo tampone. Nell’augurare a quanti sono colpiti dal Coronavirus una pronta guarigione, ribadiamo a chi è stato sottoposto a tampone e attende l’esito o chi è in attesa di tampone di RESTARE A CASA. A tutti i cittadini chiediamo di uscire solo per reali necessità e seguendo le disposizioni raccomandate dall’autorità sanitaria (mascherine, lavaggio mani e distanziamento). Rispettando queste poche e semplici regole potremo proteggere noi stessi, gli altri e fermare finalmente il contagio”.