Tramonti, altri 2 casi di Coronavirus nella città della costiera amalfitana. Il totale degli attualmente positivi sale a 42

Il comune di Tramonti, con un post sulla sua pagina Facebook, comunica alla cittadinanza: “Dobbiamo annunciarvi che ci sono giunti 2 esiti di tamponi positivi al Covid-19, uno da un laboratorio privato, l’altro fatto prima di un controllo ospedaliero. Entrambi i cittadini sono asintomatici. Sono stati già rintracciati i contatti avuti da entrambi, per cui il prima possibile circa venti cittadini verranno sottoposti a tampone. Siamo ancora in attesa degli esiti dei tamponi effettuati nei giorni scorsi. Al momento, dunque, sul territorio di Tramonti abbiamo 42 contagi da Covid-19.

Nell’augurare a quanti sono colpiti dal Coronavirus una pronta guarigione, ribadiamo a chi è stato sottoposto a tampone e attende l’esito o chi è in attesa di tampone di RESTARE A CASA. A tutti i cittadini chiediamo di uscire solo per reali necessità e seguendo le disposizioni raccomandate dall’autorità sanitaria (mascherine, lavaggio mani e distanziamento). Ribadiamo ancora una volta che incontrare amici e parenti al di fuori del proprio nucleo familiare per pranzo o cena mette a rischio la propria salute e quella altrui. Nessuno è immune”.