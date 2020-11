Tramonti, altri 12 contagi in città. Sale a 30 il numero degli attualmente positivi

Il Comune di Tramonti, con un post pubblicato sulla sua pagina Facebook, avvisa la cittadinanza che: “Nella giornata di oggi, presso la sede USCA Costa d’Amalfi al porto di Maiori, sono stati effettuati i tamponi, una trentina, ai contatti dei positivi accertati gli scorsi giorni. Contestualmente, vi comunichiamo 1 guarito: si tratta dell’esito negativo di un tampone di verifica.

Quanto ai positivi, dobbiamo aggiornarvi che è giunto l’esito positivo del tampone di un cittadino che aveva effettuato il test presso un laboratorio privato. Allo stesso tempo, l’Asl sta comunicando gli esiti dei tamponi effettuati martedì tramite sms ai diretti interessati, per cui al momento abbiamo contezza di 12 nuovi positivi, che sono legati ai contagi già accertati sul territorio (spesso facenti parte di nuclei familiari) e quindi già in isolamento da giorni. Di essi 6 sono sintomatici. Non appena avremo gli esiti di tutti i tamponi di martedì, vi forniremo un quadro definitivo, sperando di non dover aggiungere nuovi contagiati a quelli già accertati. Al momento, dunque, sul territorio di Tramonti abbiamo 30 contagi da Covid-19.

Nell’augurare a quanti sono colpiti dal Coronavirus una pronta guarigione, ribadiamo a chi è stato sottoposto a tampone e attende l’esito o chi è in attesa di tampone di RESTARE A CASA. A tutti i cittadini chiediamo di uscire solo per reali necessità e seguendo le disposizioni raccomandate dall’autorità sanitaria (mascherine, lavaggio mani e distanziamento).

Vogliamo ringraziare nuovamente i medici e gli infermieri dell’USCA Costa d’Amalfi, che con grande impegno e professionalità stanno operando anche al di là dell’orario ordinario per smaltire una grossa mole di lavoro, con la preziosa collaborazione dei gruppi di Protezione Civile e della Croce Rossa”.