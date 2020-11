Tramonti, abusi e violenze in casa su bimba di 10 anni: parla la vicina

Una vicina di casa della famiglia di Tramonti finita sotto processo ha deposto in aula davanti al collegio del tribunale di Salerno, presieduto dalla dottoressa Gabriella Passaro , riferendo del lungo periodo trascorso con la bambina, svolgendo il ruolo di baby-sitter. La donna, una delle persone residenti in prossimità dell’abitazione della famiglia, ha risposto alle domande della pubblica accusa delineando i comportamenti dei genitori, in particolare della madre della bambina, descrivendo un rapporto coniugale e una famiglia priva di stabilità. La vicenda originaria si era sviluppata tra Tramonti, Corbara e Nocera Inferiore, con i contestati abusi subiti da una bambina di 10 anni, arrivata a galla dalle stesse confidenze fatte riguardo la sorellina più piccola, che raccontò le attenzioni del padre. Il processo riguarda quattro imputati accusati a vario titolo di atti sessuali con una minorenne e violenza sessuale aggravata in concorso. Le accuse coinvolgono i genitori della bambina, in particolare il padre 68enne, la coppia nocerina, zii della vittima, che frequentava la casa a Tramonti, in Costiera amalfitana.

Le indagini partirono nel 2017, da una prima rivelazione della bambina, abbandonata a sé stessa, mal nutrita e obbligata a fare da inserviente in casa e a badare alla sorellina, con i giochi sessuali subiti al centro di una vicenda di orrore e violenza. Dopo l’intervento del tribunale per i minorenni di Salerno, con l’allontanamento delle sorelline, trasferite in una struttura protetta, le indagini svolte dai carabinieri del comando provinciale di Salerno, dai militari del reparto territoriale di Nocera Inferiore e della stazione di Tramonti avevano avviato le ricostruzioni delle violenze avvenute. Poi a gennaio 2019 era scattata la misura cautelare degli arresti domiciliari per i quattro protagonisti, ora tutti imputati per accuse gravissime, con le indagini coordinate dal sostituto procuratore Elena Cosentino . Dopo le testimonianze raccolte in aula e un incidente probatorio svolto davanti al gip, per l’udienza del 24 novembre sul banco dei testimoni il consulente del gip e quello della difesa, concentrati ad esaminare la versione della bambina.