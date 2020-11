Tragedia a Tramonti: non ce l’ha fatta l’uomo di Maiori travolto dal cancello. Tragedia a Tramonti, in Costiera Amalfitana: a seguito del grave e terribile l’incidente che si è verificato questo pomeriggio nella frazione di Pietre, l’uomo non ce l’ha fatta. Un pensionato di 69 anni, residente a Maiori, è stato schiacciato da un cancello che, uscendo dalla struttura, lo ha travolto.

Immediatamente allertati i soccorsi dalle persone del posto, l’uomo è stato trasferito in ambulanza dal luogo dell’incidente al campo comunale, dove c’era l’eliambulanza che lo ha trasferito all’Ospedale Ruggi di Salerno.

Troppo gravi le condizioni dell’uomo che, purtroppo, è spirato poco dopo al nosocomio salernitano.