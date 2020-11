Tra 48 ore può arrivare la sentenza su Juve-Napoli

Cresce l’attesa per quella che sarà la sentenza del Giudice Piero Sandulli, in merito al ricorso presentato dal Napoli contro il 3-0 a tavolino ed il punto di penalizzazione. La Repubblica online ha chiarito quelli che dovrebbero essere i tempi ed eventualmente i passi successivi del club, nel caso in cui il ricorso azzurro dovesse essere respinto: “La sentenza è attesa entro 48 ore, ma il Napoli ha già messo nel conto di rivolgersi nel tentativo di far valere le sue ragioni anche al Coni ed eventualmente al Tar. […] Il club ha invocato di nuovo la causa di forza maggiore e chiede di poter recuperare la gara sul campo. In primo grado le argomentazioni azzurre furono respinte, adesso la patata bollente è nelle mani del giudice Sandulli”.