Tornano a pungere le vespe di Padalino

La Juve Stabia torna a vincere dopo due sconfitte ed un pareggio. Lo fa a spese di una arrendevole Viterbese che non ha mai tirato in porta. La Juve Stabia ha vinto sul velluto ma ha meritato giocando ben e stando sempre sul pezzo. La squadra di Padalino è sempre stata concentrata. Al 3′ il primo goal Cross dell’inesauribile Garrettoni e colpo di testa di Romero che risponde così alle critiche dei tifosi giallo-blue. Al 28′ bell’azione di Orlando che piazza un rasoterra dalla sinistra che Romero non ribadisce in rete. Nel secondo tempo la Juve Stabia raddoppia con Fantacci che approfitta di un errore della squadra avversaria entra in area e buca le gambe del portiere avversario. Al 72′ Carrettoni con un tiro cross colpisce la traversa. Finisce qua la sfida La Viterbese rinuncia a giocare e per lo Stabia una giornata felice . La squadra appare sempre più padrona del campo. L’asse destro quello tra Garrettoni e Fantacci è una spina continua nel fianco di ogni avversario. Da applaudire la prova di Mulè al posto di Allievi che senbra spaesato. Il giovane agrigentino invece è sempre presente e puntuale nelle chiusure perchè non continuare con lui. A Padalino la scelta e gli applausi per questa squadra.