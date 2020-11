Torna a Positano il miglior sushi napoletano-giapponese. Fumiko Sakai “I prodotti buoni, la prima cosa. Bisogna mangiar bene”. Buono, sano e piacevole, così deve essere il sushi per Fuiko Sakai, una stella della gastronomia in Campania, che ci accoglie con grande cordialità, un sorriso e disponibilità unica al Grottino nella perla della Costiera amalfitana.

E’ una vera, e piacevole, sorpresa ritrovarla. Dalla Toscana a Gennario Esposito a Vico Equense, da Scarselli, passando per la Costa d’ Amalfi. Una giapponese-napoletana, e ci tiene sempre a sottolinearla. Da Tokyo a Napoli, con un cuore partenopeo e un amore per la nostra cucina. “Per me gli ingredienti sono al primo posto, il territorio il mio punto di riferimento e non bisogna mai discostarsi da esso” Un sushi buono come si riconosce ? “Si riconosce dal colore del pesce, dall’equilibrio, sta poi a chi lo prepara usare sempre e solo prodotti buoni e trattati in modo giusto nella massima sicurezza e puntando a dare qualcosa di sano, buono e piacevole ai propri clienti, ed è questo che mi fa felice, vedere la gente contenta e trasmpettere un piacere ed un’emozione con la mia cucina”