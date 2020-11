Tolo Tolo, stasera il film di Checco Zalone in africa L’appuntamento è per le 21.15 su Sky Cinema Uno con uno dei comici più divertenti d’Italia.

Dopo due matrimoni falliti e una miriade di debiti per imprese fallimentari (il sushi in un paesino arroccato della Puglia), Checco (Zalone) è fuggito in Africa. I parenti e le ex mogli oberati di debiti lo vorrebbero morto. Lui lavora come cameriere in un villaggio vacanze di lusso (sorta di Billionaire in terra africana).

Quando nel “vero” villaggio – esterno alle mura del resort paradisiaco – esplode una guerra civile, Checco si troverà a viaggiare di nuovo verso l’Italia insieme a un gruppo di migranti in cerca di sopravvivenza. Unico “Muzungu”, uomo bianco, tra centinaia di persone di colore, trova l’amicizia di Oumar. E di un bambino, Doudou e la compassione della madre (la bella Manda Touré). Non è del tutto Tolo Tolo, ovvero “solo solo”…

Luca Medici, questo il vero nome di Checco Zalone, ha scritto la sceneggiatura di Tolo Tolo con un altro grande del cinema italiano, Paolo Virzì. E il risultato è un film dalla trama solida con battute pazzesche. Come sempre, non proprio politically correct. Come quando Checco conosce Doudou. «Ti chiami come il cane di Berlusconi!», lo apostrofa. Oppure come quando parla di soldi e corruzione. «Con mille euro in Italia compri un assessore, in Africa un ministro! Sono avanti!».

O, ancora. «In questo villaggio ho lasciato ogni speranza…», osserva un ragazzo africano, in fuga dalla guerra insieme a Checco. Che ribatte: «Io… il caricabatterie». Ma le più belle ve le abbiamo raccontate e trascritte qui: buone risate!

Come si diceva, Tolo Tolo è un film da record. Nel primo giorno di programmazione è stato visto da 1.174.285 spettatori riscuotendo 8.668.926 eur. Diventando così il film con il maggior incasso di sempre nella storia del cinema italiano nelle prime 24 ore di programmazione. Risultato non scontato. Considerando che la pellicola precedente del comico pugliese, Quo vado? è il film italiano più visto di sempre al cinema.

Da pugliese orgoglioso delle sue radici, Checco Zalone ha sempre omaggiato la sua terra nei suoi film facendo fare dei camei a personaggi noti della regione. E questa volta compaiono il cantautore Nicola Di Bari e l’ex governatore Nichi Vendola. Ma, strizzando l’occhio alla tv, ci sono pure Massimo Giletti (nello studio di Non è l’Arena) ed Enrico Mentana (nello studio del TG LA7).