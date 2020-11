Tast of Terrace vince per la Costa d’Amalfi. Positanonews porta bene

Positanonews.it, il giornale della Costiera amalfitana e Penisola Sorrentina porta bene, dopo l’intervidta su Positanonews TV la start up di Acarbio di Tramonti in Costa d’Amalfi vince la competizione internazionale, ecco il loro post

CLIC Startup competition: I PIÙ VOTATI E 3 MENZIONI SPECIALI

Con ben 477 voti online siamo stati i primi classificati tra i venticinque finalisti del progetto europeo “Clic Start-up competition”.

Con il nostro progetto “TASTE OF TERRACES”, oltre alla gratificazione che ci avete dato con il vostro supporto (INFINITE GRAZIE!!) è arrivato anche quello della giuria!🤩

Ci siamo visti assegnare (con grande sorpresa) un premio dal CNR IRISS – Istituto di Ricerca su Innovazione e Servizi per lo Sviluppo – dal valore di 3.000 euro e che riguarda il settore marketing e comunicazione; un premio dall’ICHEC Brussels Management School e che ci vedrà impegnati con il programma C-Ship (che riguarda sempre le start up) e un altro premio che ci è stato aggiudicato dall’Enea EEN per il supporto all’internazionalizzazione del nostro progetto.

Che dire, siamo davvero molto contenti.

HIP HIP URRA’! 🥳

#tasteofterraces #acarbio #clicstartupcompetition