Tamponi per la scuola. Pochi genitori di Amalfi, a Maiori invece alcuni rimangono senza

Situazione ad Amalfi al porto ( venerdì)

Mi dispiace che gli amalfitani abbiano perso l’occasione di poter partecipare al primo screening Covid dedicato ai bambini per il rientro a scuola ed allargato a tutto il nucleo familiare.

Il numero di bambini è stato irrisorio chissà perché? Pensate di vivere in una campana di vetro ed essere immuni? Tutti indistintamente possono essere portatori del virus ed uno prima lo sa meglio è…

Per non parlare delle famiglie allargate ai nonni che nella quotidianità fanno parte integrante del nucleo familiare e che sono i più deboli della catena, serviva anche a loro!

Poteva essere un modo per intercettare se c’erano dei positivi asintomatici e tutto questo a cautela in primis dei bambini e della loro famiglia.

Ci si aspettava file interminabili come succede dovunque ed invece si è presentato neanche il 30% del previsto, occasione persa ma soprattutto dimostrazione di mancanza di rispetto per la comunità.

Era un momento per fare un punto della situazione indipendentemente dal rientro a scuola.

E chest’è