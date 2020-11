Tamponi ai bambini per tornare a scuola. Dopo servizio di Positanonews , Fanpage sente la Fortini che mette numero verde, ma come si fa? Allora la vicenda è nata ad Amalfi solo per caso, perchè Positanonews si occupa della Costiera amalfitana e Penisola Sorrentina, ma ovunque pediatri, presidi e anche sindaci non ci danno risposte certe. I bambini possono tornare a scuola senza fare tamponi? Ebbene le indicazioni che girano fra i genitori è che DEBBANO farsi i tamponi i bambini e anche i familiari , ma non dice così l’ordinanza, anche se la Fortini, intervistata subito dopo l’articolo di Positanonews da Fanpage, parla di raccomandazione e anzi di “indicazioni” dell’Unità di Crisi . In pratica non si capisce che succede, li fanno andare o no i bambini a scuola se non fanno i tamponi? I pediatri daranno o no l’ok ? E come si fa a fare i tamponi ed avere i risultati in una settimana se non si va da un privato?

Vediamo Fanpage cosa chiede alla Fortini.

Assessore Fortini, l’Unità di Crisi prima di tornare in classe raccomanda alle famiglie di fare il tampone ai propri figli. Come funzionerà?

“Ci sarà un numero verde attivo da domani, che si potrà chiamare per fissare la prenotazione. Poi, attraverso un messaggino sarà comunicata la modalità per lo screening”.

I bambini che non faranno il tampone potranno tornare a scuola?

Il tampone è facoltativo. Ma è chiaro che farlo è a tutela delle famiglie. Se l’Unità di Crisi non l’avesse ritenuta importante, non l’avrebbe posta come condizione”.

Che significa “posta come condizione”? E come si fa a fare i tamponi e ottenere i risultati in una settimana se ci sono persone a rischio nella stessa Costiera amalfitana, per non parlare di Napoli, Salerno etc, che aspettano i tamponi?

