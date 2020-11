Talk Show dedicato a Francesco Ruotolo. Dall’idea di Gigione Maresca #madicheparliamo. Positanonews questa sera ha dedicato articoli e ampi servizi a una delle persone più oneste della Campania, professore di italiano , diritto, dalle battaglie in Costiera amalfitana , un uomo dalla grande sensibilità civica e sociale, una grande persona di cultura. In studio Matilde Andolfo di Teleluna, che ha intervistato Ruotolo, anima della Sanità a Napoli, poi il ricordo di Michele Cinque direttore di Positanonews, che lo ha avuto come professore di diritto alle scuole superiori ad Amalfi. In studio Maurizio Vitiello, Aniello Clemente, l’artista Cotarelli, l’avvocato Luigi Alfano e Raffaele Attardi che da Sorrento ha lanciato l’idea del ponte tibetano sul Vallone dei Mulini. Clicca su DIRETTA



