Straordinario Nino Lucibello. Grande vittoria al Santamaria Challenage-Sarno, torna a Positano da Campione

Il pilota della Radical SR4 Suzuki mette la sua firma sulla terza e ultima manche di gara corsa sul Circuito Internazionale Napoli di Sarno. Seconda piazza per Alberto Scarafone su Formula Gloria davanti ad Antonino Paolillo su Radical SR4 Suzuki.

Fermo ai box Luigi Vinaccia per godersi lo spettacolo, a salire sul gradino più alto del podio di Gara 3 del Santamaria Challenage-Sarno, terza prova valida per il Campionato Italiano Formula Challenge, è Antonino Lucibello che, su Radical SR4 Suzuki, chiude gli ultimi tre giri di pista nel tempo complessivo di 3’07” e 843 millesimi. Seconda piazza, a soli 1″ e 505 millesimi, per Alberto Scarafone al volante di una Formula Gloria Kit davanti ad Antonino Paolillo, terzo in Gara 3 corsa sul Circuito Internazionale Napoli di Sarno, su Radical SR4 Suzuki in 3’18” e 751 millesimi. Angelo Mascolo, su Elia Avrio ST09 Suzuki è quarto assoluto davanti ad Antonio Terminiello su Radical Prosport Suzuki. Gran prestazione in Gara 3 per Francesco D’Amore che piazza la sua Fiat 127 Gruppo Speciale in sesta piazza assoluta precedendo sul traguardo Andrea Cuomo, il più veloce tra le Gruppo E2 SH, su Autobianchi Y10 Suzuki e Marcello Bisogno, anche lui su Fiat 127 ma con motore Peugeot, ancora una volta il più veloce tra le vetture Gruppo E1 Italia. Si conferma mattatore del suo gruppo anche Franco Parisi, nono assoluto e nuovamente primo in Gruppo A al volante della sua Peugeot 106 16V. Chiude la top ten di Gara 3 del Santamaria Challenage-Sarno Jessica Scarafone che con la sua Citroën AX Suzuki precede Francesco Mascolo, per la seconda volta in testa alla classifica tra le bicilindriche con la sua Fiat 500 dpo aver ceduto il passo, nella manche precedente, a Pietro Giordano. Terza manche e terzo successo tra le Gruppo RSTB per Michele Fiorentino su Mini Cooper Jcw mentre è una prima il miglior tempo in Gruppo N siglato in questa ultima tornata dal giovanissimo Domenico Murino su Peugeot 106 Rallye. La stessa “piccola” della Casa del Leone con cui Andrea Fusco, per la terza volta in altrettante manches, chiude al comando tra le Racing Start.