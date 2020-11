Stasera in TV, Master Chef , X MEN Apocalisse e Italia – Polonia

Prima una panoramica dei film che andranno in onda stasera, in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go e poi i programmi in Chiaro

FILM COMMEDIA DA VEDERE STASERA IN TV

Sono solo fantasmi, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Christian De Sica con Carlo Bucccirosso e Gianmarco Tognazzi. A Napoli tre fratelli si improvvisano ghostbusters per incassare un’eredità.

Figli, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Paola Cortellesi e Valerio Mastandrea nella pellicola tratta dal monologo di Mattia Torre sulla quotidiana lotta delle coppie che crescono più figli.

La mia flotta privata, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Commedia demenziale. Un ufficiale della marina, ritiratosi su un’isola deserta, torna in azione per combattere una minaccia terroristica.

Going in style, ore 21:15 su Premium Cinema +24

Commedia con Morgan Freeman, Michael Caine e Alan Arkin tutta da ridere. La banca mette sul lastrico tre anziani amici e questi decidono di rapinarla.

Prendimi!, ore 21:15 su Premium Cinema 3

Commedia ispirata a una storia vera. Da trent’anni, cinque amici trascorrono l’intero mese di maggio giocando a Prendimi!

FILM DRAMMATICI DA VEDERE STASERA IN TV

Doppio Sospetto, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Confronto psicologico tra due donne. Alice assiste alla morte del figlio di un’amica che l’accusa di non essere intervenuta.

L’uomo fedele, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Storia d’amore con Louis Garrel e Laetitia Casta. Marianne lascia Abel perché aspetta un figlio da Paul. Alla morte di quest’ultimo, Abel farà di tutto per riconquistarla.

Martin Eden, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Luca Marinelli, miglior attore a Venezia, in un adattamento del romanzo di Jack London. Spinto ad istruirsi dall’amore per una donna, un marinaio scopre di avere talento per la scrittura.

Agnus Dei, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Un film commovente su un tema spinoso. Siamo in Polonia nel 1945: una dottoressa presta soccorso ad alcune suore rimaste incinte dopo le violenze dei soldati russi.

FILM D’AVVENTURA DA VEDERE STASERA IN TV

Le avventure di Mickey Matson – Il codice dei pirati, ore 21:00 su Sky Cinema Family

L’avventura con Christopher Lloyd e Derek Brandon. Mickey Matson e Sully devono sventare il piano malefico di un ammiraglio, forte di una nuova arma.

FILM D’AZIONE DA VEDERE STASERA IN TV

Total Recall – Atto di forza, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Il remake dell’action tratto da Philip K. Dick. Vengono inseriti nella mente di un uomo ricordi ed esperienze mai vissute.

FILM THRILLER DA VEDERE STASERA IN TV

Un colpo perfetto, ore 21:00 su Sky Cinema Suspance

Un thriller nella Londra degli anni 60. Un addetto alle pulizie e una manager insoddisfatta si alleano per derubare la multinazionale per cui lavorano.

The Departed, ore 21:14 su Premium Cinema 2

Leonardo DiCaprio, Jack Nicholson, Matt Damon nel capolavoro di Martin Scorsese. A Boston una talpa si infiltra nella banda del boss Costello.

FILM FANTASTICI DA VEDERE STASERA IN TV

Glass, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Il terzo capitolo della trilogia che riunisce i personaggi di ‘Unbreakable – Il predestinato’ e ‘Split’.

Batman Begins, ore 21:15 su Premium Cinema 1

Primo capitolo della trilogia di Nolan. Le origini di Batman, l’uomo pipistrello che difende Gotham dai soprusi.

I PROGRAMMI IN CHIARO

Italia-Polonia – Nations League, ore 20:30 su Rai 1

Gli azzurri tornano in campo dopo l’amichevole contro l’Estonia per il match di Nations League contro la Polonia.

N.C.I.S. Los Angeles Missione di Salvataggio, ore 21:05 su Rai 2

Eric accetta un nuovo impiego e scopre che l’azienda è stata acquisita dai cinesi. Che rubano tecnologie militari americane per poi rivenderle.

Che tempo Che fa, ore 20:00 su Rai 3

Programma varietà e talk show condotto da Fabio Fazio. Stasera il primo appuntamento dell’anno con tante novità nel cast.

Altrimenti ci arrabbiamo, ore 21:27 su Rete 4

Bud e Kid si vendicano di un criminale i cui scagnozzi hanno distrutto la loro nuova dune buggy. Dietro l’episodio si celano losche manovre per una speculazione edilizia e le scarse capacità di uno psicologo tedesco.

Live Non è la D’Urso, ore 21:20 su Canale 5

Programma varietà e talk show condotto da Barbara D’Urso. Interviste e approfondimenti su argomenti del momento e gossip.

X-Man: Apocalisse, ore 21.20 su Italia 1

Risvegliatosi dal sonno millenario nel quale era intrappolato, il mutante Apocalisse recluta il malvagio Magneto allo scopo di distruggere l’umanità: il Prefessor X e i suoi giovani allievi cercano di fermarlo.

Non è l’arena, ore 20:35 su La7

Dibattiti con tanti ospiti su temi di attualità e politica. Alla conduzione c’è Massimo Giletti.

MasterChef Italia ep. 21, ore 21:30 su TV8

Il talent show culinario più amato di sempre. I concorrenti gareggiano per realizzare il loro sogno di diventare MasterChef d’Italia.

L’assassinio di Melania Rea, ore 21:25 su NOVE

È il 18 aprile 2011. Melania Rea scompare mentre è in compagnia di suo marito e della figlia di 18 mesi. È proprio suo marito, Salvatore Parolisi, a denunciarne la sparizione alle autorità. Pochi giorni dopo viene ritrovato il suo cadavere. Chi l’ha uccisa? E perché?