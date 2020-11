Stasera in tv lotta tra i reality: “Grande fratello Vip” o “Tale e quale show”?

Tra i programmi di stasera venerdì 13 novembre c’è una nuova puntata del “Grande Fratello Vip”, il reality condotto da Alfonso Signorini. Tra le novità di questa sera, l’ingresso nella casa di Selvaggia Roma: l’influencer romana doveva far parte del cast già da fine ottobre, salvo poi essere risultata positiva al tampone per il Coronavirus. Ora che tutto è passato, la ragazza può entrare nella casa più spiata d’Italia.

La settimana è stata particolarmente movimentata: tra gli avvenimenti più degni di nota, l’espulsione di Stefano Bettarini, allontanato dalla casa di Cinecittà dopo solo tre giorni di permanenza, e l’infortunio di Massimiliano Morra, che si è ferito durante la preparazione della prova settimanale.

Gli altri programmi che andranno in onda questa sera saranno il programma d’intrattenimento “Tale e quale show-Il torneo” su Rai Uno, “NCIS Unità anticrimine” su Rai Due, “Titolo V” su Rai Tre e “Quarto grado”. Tra i film di stasera 13 novembre 2020 segnaliamo il film romantico “Autumn in New York” su Rai Movie, “Il texano dagli occhi di ghiaccio” su IRIS.

1) Vediamo nello specifico tutta la programmazione Rai

Rai Uno

21:25: Tale e quale show (Programma d’intrattenimento)

23:55: Tg1 60 secondi (Programma d’informazione)

00:00: TV7 (Programma d’informazione)

01:05: Rai News 24 (Programma d’informazione)

Rai Due

21:20: NCSI Unità anticrimine (Serie tv)

22:10: The Rookie (Serie tv)

22:55: Human Nature (Documentario)

00:30: O anche no (Documentario)

Rai Tre

21:20: Stronger – Io sono il più forte (Film drammatico)

23:25: La Grande Storia – L’ultimo fascista (Documentario)

00:00: Tg3 Linea Notte (Programma di informazione)

01:00: Meteo 3 (Programma di informazione)

Stasera in TV su Mediaset

2) Vediamo nello specifico tutta la programmazione Mediaset

Rete Quattro

21:20: Titolo V (Programma d’approfondimento)

00:00: Tg3 Linea Notte (Programma d’informazione)

01:00: Meteo 3 (Programma d’informazione)

01:05: Fuori orario. Cose (mai) viste (Rubrica)

Canale 5

21:20: Grande Fratello Vip (Reality Show)

01:00: Tg5 – Notte (Programma d’ informazione)

01:34: Meteo.it (Programma di inchiesta)

01:35: Striscia la notizia (Programma satirico)

Italia Uno

21:20: Freedom: Oltre il confine (Programma d’approfondimento)

00:25: Nuove strade (Rubrica)

00:36: Destruction: Los Angeles (Film d’azione)

02:30: Studio Aperto – La giornata (Programma d’informazione)

Stasera in TV su Sky Cinema Uno

21:00: 100×100 Cinema (Rubrica cinematografica)

21:15: Romolus (Serie tv)

22:05: Romolus (Serie tv)

Stasera in TV sulle altre reti del digitale terrestre

3) Vediamo nello specifico tutta programmazione degli altri canali del digitale terrestre

Rai Movie

21:10: Autmn in New York (Film commedia)

23:00: Ho sognato l’amore (Film commedia)

Rai Premium

21:15: Gli orologi del diavolo (Serie tv)

22:15: Gli orologi del diavolo (Serie tv)

Rai Storia

21:10: Insieme (Documentario)

23:10: Storia del west (Documentario)

La5

21:10: Inga Lindstrom (Film commedia)

23:00: Uomini e donne (Programma d’intrattenimento)

La7

21:15: Propaganda Live (Programma d’attualità)

01:45: Tg La7 – Notte (Programma di informazione)

La7d

21:30: The good wife (Serie tv)

22:20: The good wife (Serie tv)

TV8

21:30: Alessandro Borghese – 4 ristoranti (Programma d’intrattenimento)

22:45: MasterChef Italia (Programma d’intrattenimento)

Real Time

21:20: Bake Off Italia (Programma di cucina)

23:35: L’atelier delle meraviglie (Programma d’intrattenimento)

Cielo

21:15: L’iniziazione (Film commedia)

23:15: Come perdere la verginità (Documentario)

Nove

21:25: Fratelli di Crozza (Programma d’approfondimento)

22:45: Accordi e disaccordi (Rubrica)

Paramount

21:10: Law & Order – Unità vittime speciali (Serie tv)

222:00: Law & Order – Unità vittime speciali (Serie tv)

Iris

21:14: Il texano dagli occhi di ghiaccio (Film western)

00:00: Changeling (Film d’azione)

Dmax

21:25: Mega trasporti (Documentario)

23:15: I segreti delle strutture (Documentario)

Focus

21:15: Automobili: le grandi fabbriche (Documentario)

22:15: Automobili: le grandi fabbriche (Documentario)

Top Crime

21:10: Law & Order: Unità vittime speciali (Serie tv)

22:00: Law & Order: Unità vittime speciali (Serie tv)