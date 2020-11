Stasera in TV il delitto di Avetrana e “La bella e la bestia” La cronaca in primo piano sul Nove nella prima serata di sabato 28 novembre. Dalle 21,40 andrà in onda uno speciale su Il delitto di Avetrana, una tragedia che suscitò ai tempi un grande clamore nell’opinione pubblica. E così il canale Nove dedicherà una serata sulla vicenda a dieci anni dall’accaduto. su Italia 1 dalle ore 21.10, è in programma il film dal titolo La bella e la bestia. Genere fantastico, realizzato nel 2014, produzione francese, vede alla regia Christophe Gans. Importante il cast con Vincent Cassel, Léa Seydoux, André Dussollier, Eduardo Noriega, Myriam Charleins, Audrey Lamy, Sara Giraudeau, Jonathan Demurger. La trama. E’ il 1810 e Belle è una dei sei figli di un mercante. Lui è caduto in disgrazia e ha perso ogni possedimento e ricchezza. Stringe un patto con la Bestia, un uomo orribile e maledetto, in cerca di amore. Quella che inizia come una vicenda di obblighi e costrizioni, si trasforma in una incredibile storia di amore in cui Belle riesce a spingersi oltre ogni apparenza

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

FILM BIOGRAFICO DA VEDERE STASERA IN TV

Le Mans ’66 – La grande sfida, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Film biografico con Christian Bale e Matt Damon. Un pilota e un progettista vengono ingaggiati dalla Ford per battere la Ferrari.

FILM COMMEDIA DA VEDERE STASERA IN TV

Criminali come noi, sabato ore 21:15 su Sky Cinema Due

Commedia ambientata in Argentina nel 2001. Un gruppo di agricoltori si allea contro la banca che li ha truffati.

Sono pazzo di Iris Blonde, ore 21:15 su Sky Cinema Verdone

Carlo Verdone e Claudia Gerini in una storica commedia romantica a tema musicale.

Dolcissime, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Tre ragazze derise per il loro aspetto fisico cercano il riscatto durante una gara di nuoto sincronizzato.

Perché te lo dice mamma, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Commedia sentimentale con protagoniste Diane Keaton e Mandy Moore. Una madre pubblica un annuncio per trovare un fidanzato alla figlia.

Una pallottola spuntata, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Leslie Nielsen in una delle commedie demenziali americane più belle di sempre, nella quale interpreta un goffo detective.

Il dilemma, ore 21:14 su Premium Cinema 2

Ron Howard dirige un cast stellare per una commedia da toni seri. Argomento di discussione: il tradimento.

Se son rose…, ore 21:15 su Premium Cinema 3

Leonardo Pieraccioni interpreta un uomo con la sindrome da Peter Pan ma la figlia inventerà uno stratagemma per riprendere ad amare.

FILM DRAMMATICO DA VEDERE STASERA IN TV

L’ultima tentazione di Cristo, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Capolavoro di Martin Scorsese con Willem Dafoe nei panni di Gesù, che immagina come sarebbe stata la sua vita se avesse rinunciato alla missione divina.

FILM D’AZIONE DA VEDERE STASERA IN TV

Arma letale, ore 21:15 su Premium Cinema 1

Mel Gibson e Danny Glover nel primo capitolo di una della saghe action più amate degli ultimi anni.

FILM DI FANTASCIENZA DA VEDERE STASERA IN TV

Automata, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Antonio Banderas in un film ambientato nel 2044. Un agente assicurativo deve indagare sul comportamento di un androide con intelligenza artificiale.

FILM THRILLER DA VEDERE STASERA IN TV

Copland, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Thriller con un cast stellare: Sylvester Stallone, Robert De Niro, Harvey Keitel e Ray Liotta. Uno sceriffo deve indagare su una tragedia provocata da un poliziotto.

I PROGRAMMI IN CHIARO

Ottilie Von Faber-Castell – una donna coraggiosa, ore 21:25 su Rai 1

Una giovane baronessa, in seguito alla morte del padre, viene designata per guidare una grande azienda.

S.W.A.T., ore 21:05 su Rai 2

Serie tv che racconta le avventure di una specifica sezione della S.W.A.T. che opera nella città di Los Angeles.

Sapiens – Un solo pianeta, ore 21:45 su Rai 3

Mario Tozzi torna con un programma che pone l’attenzione sul nostro pianeta e sui comportamenti dell’uomo per preservarlo.

The Bourne Legacy, ore 21:22 su Rete 4

Ennesimo capitolo della saga sull’agente Jason Bourne e sullo spionaggio, questa volta con protagonista Jeremy Renner.

Tu si que vales, ore 21:20 su Canale 5

Nuova edizione del talent show di Canale 5, con Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi, Teo Mammuccari e Sabrina Ferilli.

La bella e la bestia, ore 21:20 su Italia 1

Rifacimento live action francese del celebre cartone Disney, con Lea Seydoux e Vincent Cassel protagonisti.

Un colpo perfetto, ore 21:15 su La 7

Heist movie con Michael Caine e Demi Moore. Un uomo delle pulizie e una dipendente insoddisfatta vogliono rapinare la società per cui lavorano.

Un Natale da favola, ore 21:30 su TV8

Commedia romantica a tema natalizio. Una principessa scappa dai suoi obblighi per visitare New York.

Tutta la verità, ore 21:25 su Nove

Docuserie in cui si approfondiscono eventi di cronaca nera. In questo episodio si parlerà dell’omicidio di Avetrana.

TAG:

SKY CINEMA STASERA IN TV