Stasera in tv: Harry Potter e la Camera dei Segreti contro l’ultima puntata di Doc. Cosa guardare?

Questa sera torna in tv Harry Potter e la Camera dei Segreti, secondo film del maghetto di Hogwarts, tratto dall’omonimo romanzo di J.K. Rowling. L’ultima volta che il film è stato in tv, se n’è parlato a lungo. Era il 18 marzo scorso, sembra una vita fa, eppure sono passati solo otto mesi da quando, in pieno lockdown, abbiamo assistito alla realizzazione di un evento storico, un vero e proprio record: il film con i piccoli Daniel Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint riuscì a far vincere la serata televisiva a Italia 1. Un evento, appunto, che non accadeva da dieci anni nella storia della televisione. Numeri che Italia 1 faceva regolarmente negli anni ’90 e 2000.

Così in questo secondo lockdown, con l’Italia colpita ancora dal Covid-19 e divisa tra zone gialle, arancioni e rosse, ci sta riprovando Canale 5 a rilanciare il trend e giocare con l’effetto nostalgia, ma sei giorni fa l’operazione non è andata benissimo. Questa ser su Rai 1 c’è infatti l’ultima puntata di Doc – Nelle tue mani: la fiction con Luca Argentero ruberà ad Harry Potter almeno un milioncino tra i più appassionati. Ma l’aspetto topico è che se il film comincerà ancora una volta ben oltre le 21.40, sarà dura andare oltre i 2.4 milioni di spettatori di una settimana fa.

In poche parole, il film che solo otto mesi fa è salito agli onori della gloria per aver fatto un piccolo grande miracolo televisivo, rischia stasera di essere schernito non solo perché di fronte ha una corazzata, ma anche perché viene collocato in un orario che suggerisce agli spettatori di mettersi in fuga, piuttosto che comodi sulle frequenze di Mediaset falcidiate dalla pubblicità.