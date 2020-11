Sport, si è spezzata la voce delle telecronache di Holly e Benji e non solo, è morto Sergio Matteucci

Annunciatore della Rai per molti anni, doppiatore e radiotelecronista dei cartoni animati che hano fatto sognare e crescere generazioni intere, Sergio Matteucci è morto a Roma a 89 anni. Nato a Granada nel 1931, viene ricordato soprattutto per aver interpretato la voce narrante nelle appassionanti partite di calcio in “Holly e Benji” e in quelle di pallavolo di “Mila e Shiro”. Ma non solo, anche altri programmi di successo per ragazzi, come Sampei e Lady Oscar, Candy Candy e Ben e Sebastien avevano anime rese vive dalla sua voce. Successivamente Matteucci dai cartoni animati è passato ai film: pellicole importanti come Rocky 2, Toro Scatenato, Cinderella Man, Scarface sono stati doppiati da lui.