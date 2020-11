Sport, Roma ospiterà gli Europei 2024. La sindaca Raggi: “porteranno investimenti e lavoro”

Assegnati a Roma gli Europei del 2024! Dopo cinquant’anni l’Italia torna a ospitare la massima rassegna continentale. La decisione è stata ufficializzata dalla European Athletics: la candidatura italiana ha battuto con 14 voti su 16 disponibili l’offerta polacca che presentava Katowice e la Regione della Silesia. Già definite alcune location per le gare: lo Stadio Olimpico sarà il cuore degli Europei, che però abbracceranno anche alcuni degli angoli più suggestivi della città e il loro fascino eterno. Il getto del peso avrà come scenario d’eccezione il Colosseo e l’Arco di Costantino, mentre per la marcia è stato scelto il viale delle Terme di Caracalla e per la mezza maratona il percorso della Half Marathon Via Pacis con partenza e arrivo in via della Conciliazione, all’ombra della Basilica di San Pietro. Anche la sindaca di Roma, Virginia Raggi, ha commentato entusiasta questa notizia: “Roma ospiterà gli Europei di Atletica Leggera del 2024: porteranno investimenti e lavoro. Una buona notizia per il rilancio della città. Vincere la sfida della candidatura rappresenta un segnale di speranza e di fiducia”, scrive la prima cittadina su Twitter.