Sport, il Presidente Zigarelli: “Stiamo lavorando per una ripartenza in sicurezza e tranquillità”

Il Presidente del C.R. Campania Carmine Zigarelli: “In queste settimane mi sono interfacciato quotidianamente con i presidenti dei club per accogliere le loro esigenze, le loro proposte e idee, per presentarle all’odierno Consiglio della LND. Dal confronto è emersa da parte delle società campane, oltre il comune desiderio di tornare in campo, anche la necessità di una quindicina di giorni per la ripresa delle competizioni. La settimana prossima terremo il Consiglio direttivo regionale in cui definiremo i dettagli della ripresa, tutto ovviamente subordinato all’evoluzione della pandemia e alle conseguenti determinazioni governative. Stiamo lavorando per una ripartenza in sicurezza e tranquillità, sostenendo in tutte le sedi istituzionali i bisogni e le necessità delle nostre società, nella consapevolezza che questa partita importante la vinciamo insieme, e nella certezza che io sarò sempre al fianco dei club e a loro disposizione”.