Sport, il mondo del culturismo piange la morte di Salvatore Solimeno

È di pochissimi minuti fa la tragica notizia della scomparsa di Salvatore Solimeno, 45enne di Pompei, conosciutissimo medico nutrizionista e atleta di body building. L’uomo è deceduto in ospedale, al Fatebenefratelli, dopo diversi giorni di agonia. Da quanto si apprende, Salvatore soffriva di una patologia congenita ma conduceva una vita regolare. Nell’ultimo periodo soffriva di insufficienza respiratoria, aggravata probabilmente, proprio dal virus. “Di base stava bene”, confermano gli amici e chi frequentava il suo stesso ambiente. Il 45enne era molto noto nell’ambito sportivo: aveva partecipato a diverse gare con un curriculum agonistico di tutto rispetto. Annoverava tantissimi assistiti anche in penisola sorrentina, increduli come amici e parenti per la dipartita inaspettata.