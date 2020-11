Sport, Andrea Lo Cicero: “durante il lockdown ho perso 25 kg. E’ importante arrivare ad un obiettivo”

Durante il periodo del lockdown, la nostra redazione si è occupata quotidianamente dello sport praticato da professionisti e non, con l’utilizzo di qualsiasi mezzo a disposizione che fosse concesso dalle limitazioni del caso. Abbiamo avuto modo di vedere come le terrazze, i giardini e i cortili delle proprie abitazioni fossero diventati campi, palestre, piste per andare in bicicletta, correre, o svolgere delle lezioni di fitness. I più, però, nonostante il movimento, hanno anche lamentato che a tavola ci si concedeva qualche sgarro di troppo, dovuto alle sperimentazioni di nuove ricette in cucina o semplicemente alla noia di trascorrere troppe ore senza avere qualcosa da fare. Ebbene non è il caso questo di Andrea Lo Cicero che, intervistato da Gazzetta Active, ha spiegato come sia riuscito a migliorare la sua vita in quel periodo anche grazie all’aiuto di un nutrizionista. L’ex rugbista catanese è riuscito addirittura a perdere 25 kg dedicandosi alla cucina sì, ma per sperimentare le ricette con gli alimenti che la dieta gli ha concesso. Ecco le sue parole: “E’ importante avere il piacere di cucinare un piatto nonostante sia dietetico. E poi ci deve essere la voglia di arrivare ad un obiettivo. Oggi c’è maggiore difficoltà a perseguire gli obiettivi. Il lockdown ha portato molto di negativo e continua a farlo. Noi, ho detto a mia moglie, dobbiamo cambiare la tendenza di molti a mangiare e farci del bene. Proprio in un momento in cui la salute è particolarmente importante avere una compostezza fisica e mentale, fare una vita sana e mangiare bene aiuta sempre”.