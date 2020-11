Spaccio di droga a Salerno, fermati zio e nipote. Sorpresi con cannabinoidi, cocaina e contanti in auto alle 21,40 di ieri in via Settimio Mobilio, a Salerno, zio e nipote di 39 e 19 anni sono stati arrestati dai poliziotti. In casa sono stati trovati un bilancino di precisione e ulteriore materiale utile al confezionamento della sostanza stupefacente.

Fonte Il Mattino