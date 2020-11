Sorrento zona rossa: quasi tutti i negozi sono chiusi. A partire da domenica 15 novembre 2020, la Campania è diventata zona rossa. Insomma, non ci si può spostare neanche all’interno della propria città o comune, se non per motivi di comprovata esigenza, salute, lavoro o studio. Insomma, non si può stare in strada senza motivo.

Chiusi i negozi di abbigliamento per adulti, tra quelli che avevano la possibilità di restare aperti, in molti sono i proprietari che hanno deciso di lasciare le saracinesche abbassate.

Mentre in altre zone della Penisola Sorrentina la maggior parte dei negozi risultano aperti, a Sorrento quasi tutti tra negozi ed attività sono chiusi, come si può notare dalle foto e dal video realizzati da Positanonews.