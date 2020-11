Sorrento, vittoria dell’Avv. Luigi Alfano. Revocata misura cautelare del divieto di avvicinamento all’ex compagna nei confronti di un 45enne di Meta

Sorrento. Ancora una grande vittoria a livello professionale da parte dell’Avv. Luigi Alfano che, dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata, ha assistito il 45enne Q.A., originario di Meta, che era stato sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento di 500 metri alla sua ex compagna nonché ai di lei familiari ed affini. Ed oggi la dott.ssa Adele Marano, Giudice Monocratico presso la Sezione Penale del Tribunale di Torre Annunziata, ha accolto tutta la prospettazione difensiva dell’Avv. Alfano ed ha ritenuto effettivamente cessate tutte le riconosciute esigenze cautelari, tenendo conto anche della deposizione della persona offesa nonché dell’osservanza degli obblighi da parte di Q.A. Il Giudice, quindi, ha accolto in pieno la prospettazione dell’Avv. Alfano ed ha revocato, secondo l’art. 299 c.p.p., la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa nei confronti del 45enne.

L’Avv. Alfano si è dichiarato estremamente soddisfatto del successo ottenuto: “E’ stata una grande vittoria soprattutto perché la prospettazione difensiva è stata quella tesa non solo al fatto del decorso del lasso temporale ed alla circostanza che il mio assistito non abbia più compiuto delitti della stessa specie e qualità, ma anche perché sono cessate completamente tutte le esigenze cautelari. Non solo, ma anche tenendo conto della deposizione della persona offesa e dell’osserva degli obblighi da parte del mio assistito. Quindi è una grande vittoria e lo affermo sia come criminologo che come avvocato cassazionista”.