Sorrento. Un mazzo di fiori ai carabinieri per ricordare le vittime di Nassirya

Sorrento ( Napoli ) . Riportiamo il post con la foto di Lello Pane , il suo gesto è stato sicuramente bello visto che oggi ricordiamo una tragedia per la fedelissima , l’Arma piange dei suoi uomini .

Raffaele Pane ha donato al Comandante di Stazione dei Carabinieri di Sorrento Luogotenente Tommaso Canino un fascio di fiori per commemorare le vittime di Nassirya È stato doveroso da parte dei Sorrentini far sentire l’affetto per l’Arma dei Carabinieri Sponsor FLORALIA!!! Inoltre il Soldato Ryan ha donato anche il Quadretto della foto con i Carabinieri in alta uniforme a Roma Montecitorio Sponsor Foto Aminta!!! Grazie sempre agli Sponsor che rendono possibili questi bei gesti di altruismo che S.Antonino vi benedica e protegga sempre ad maiora semper amen