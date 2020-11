Sorrento, sulla saracinesca del supermercato i tantissimi manifesti di cordoglio per Antonino Pollio

Sorrento. Una commossa partecipazione per la dolorosa scomparsa di Antonino Pollio. Tonino era una persona molto amata a Sorrento e non solo. Titolare della catena di supermercati che porta il nome di famiglia, una famiglia che ha avuto il prestigio di aver creato un’attività riconosciuta tra le migliori di tutta la Campania e del Sud Italia. Era un uomo da un cuore immenso, che ha sempre dato qualcosa agli altri, un cuore generoso, il pensiero sempre rivolto alle suore, ai bambini, alle attività che faceva per Sorrento. Ed in tanti – tra circoli, associazioni ed attività commerciali – hanno voluto esprimere il proprio cordoglio con un manifesto. Sulla saracinesca abbassata del supermercato di Sorrento che porta il suo nome sono stati affissi i tantissimi manifesti di cordoglio a testimonianza dell’affetto e dell’amore che Tonino aveva saputo creare intorno a sé.