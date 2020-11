SORRENTO. SU RISCHIO ELEZIONI LE PRECISAZIONI DAL DOTTOR MORELLI

Richiesta al Direttore dottor Cinque di precisazione in merito all’articolo dal titolo Sorrento le elezioni non sono a rischio. Morelli nessun ricorso al TAR pubblicato il 28 novembre scorso

Nostra precisazione

Non vogliamo entrare nella vexata questio sulla possibilità che le elezioni possano o non possano essere valide. Abbiamo appreso da Agorà, e ora Positanonews riceve questo messaggio, che il dottor Morelli non adirà al Tar Campania di Napoli per ricorrere contro le elezioni comunali che hanno visto vincere il sindaco Massimo Coppola. Tutti i media e i social network avevano equivocato il messaggio iniziale del dottor Morelli che auspicava un ritiro dei consiglieri legati a Marco Fiorentino . Crediamo chiarito l’equivoco e crediamo anche che non vi sia più nessun rischio. Ringraziamo per la nota