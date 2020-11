Sorrento, squalo avvistato al porto. Il Parco Marino: “Nessun pericolo per l’uomo” – FOTO e VIDEO

Squalo avvistato oggi (10 novembre, ndr) nel porto di Sorrento. Il video è di Luigi Di Leva. Si tratta di uno squalo Volpe, Alopias Vulpinis. La cui particolarità è la lunga e forte coda che usa per stordire o uccidere le prede. Diffuso nei mari tropicali ma è presente anche nel Mediterraneo. Non rappresenta un pericolo per l’uomo. Anzi, è considerata una specie vulnerabile nella classificazione dell’IUCN.

Con queste parole, la pagina Facebook del Parco Marino di Punta Campanella condivide un avvistamento molto raro nel mare sorrentino. Non solo i delfini, dunque, ad animare le acque della penisola sorrentina. Nei mesi del lockdown sono tanti i mammiferi marini che sono stati avvistati in Campania, da una verdesca a tonni. Immagini spettacolari degli animali marini che si riprendevano i propri spazi.

Video del 10 novembre di Luigi Di Leva, pubblicato sul profilo Facebook del Parco Marino di Punta Campanella.