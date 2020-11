Sorrento, si monta l’albero di Natale. Un messaggio di speranza e resilienza nella città simbolo del turismo

A Sorrento si monta l’albero di Natale: un messaggio di speranza e di resilienza nella città simbolo del turismo in Campania. Sorrento è citta leader per flusso e mobilità ed è ai primi posti in siti turistici in tutto il mondo. Una città bella sia d’estate che d’inverno, quando le luci la rendolo un luogo magico in cui trascorrere qualche giorno. La scorsa settimana, il sindaco Coppola ha annunciato che sarebbero state dimezzate le spese per le luminarie di Natale.

Sono tempi difficili e le istituzioni come il Comune devono fare la loro parte. Per questo abbiamo tagliato i costi delle luminarie natalizie di quest’anno, perché crediamo che mai come adesso la cosa più importante sia stare vicino a chi ha bisogno. Pertanto, invece dei 495.387,20 € previsti spenderemo meno della metà (207.162,20 €) e i soldi risparmiati andranno a sostegno di categorie danneggiate dall’emergenza in corso.

Tagli sì ma rinuncia no. Le luminarie continueranno a splendere a Sorrento che come il resto d’Italia sta vivendo una situazione delicata. Si ringrazia Gigione Maresca per la foto.