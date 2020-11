Sorrento, sequestro della pineta Le Tore. Il post di Rosario Lotito

Sorrento. Rosario Lotito, con un post pubblicato sulla sua pagina Facebook, interviene sul sequestro della pineta Le Tore: “Stamane il nostro polmone verde le Tore é stato posto sotto sequestro, finalmente si farà chiarezza su questo scellerato abuso perpetrato a danno del verde e della difesa del territorio. La Pineta delle Torre é un bene prezioso per i cittadini, va tutelato e difeso preservando gli alberi con cura e non tagliarli per chissà quali oscuri motivi.

Le mire che qualche imprenditore ha su quell’area devono essere stroncate sul nascere, tale area dev’essere esclusivamente un area verde dove poter godere solo ed esclusivamente di quello che la natura ci ha donato. Progetti di campi da golf, ristoranti o basi di atterraggio di elicotteri non devono essere assolutamente presi in considerazione”.