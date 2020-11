Sorrento, questa mattina un cetaceo all’estremità del porto. Ivan D’Angelo, un lettore, ha inviato in redazione delle immagini per testimoniare l’accaduto: questa mattina, mentre era in attesa di imbarcarsi per tornare a Capri, dove vive, ha fotografato un grande cetaceo nelle acque di Sorrento, ad una distanza non maggiore di cento metri dall’estremità del porto di Sorrento, con sagome e pinne che fanno capolino tra le onde.

Non è la prima volta che assistiamo ad uno spettacolo del genere e di questo non possiamo che rallegrarci: negli ultimi periodi sono sempre più gli avvistamenti di questi meravigliosi animali marini nelle acque delle nostre zone.