Sorrento. Proclamati gli eletti, la settimana prossima primo consiglio. Entra Rossella Di Leva al posto di Marco Fiorentino. RETROSCENA

Sorrento ( Napoli ) . Proclamati gli eletti, la settimana prossima primo consiglio. Entra Rossella Di Leva al posto di Marco Fiorentino. RETROSCENA . Quasi un mese per la proclamazione degli eletti è quasi un record. Ma cosa è successo? Il tutto nasce dalla posizione di Marco Fiorentino candidato sindaco dichiarato ineleggibile . Mentre si è sollevato anche il problema, con un intervento del dottor Bruno Morelli, della possibile incandidibilità di Marco Fiorentino, che potrebbe mettere in discussione anche la validità delle elezioni secondo qualcuno. Nessun commento da parte di Massimo Coppola, che è il sindaco eletto, mentre Mario Gargiulo ha fatto accesso agli atti ma non sembra aver intenzione di far ricorso al Tar Campania e neanche al momento giunge notizia di un qualche ricorso.

In concreto cosa succederà? A subentrare a Marco Fiorentino dovrebbe essere Antonino Fiorentino , che è assessore, quindi sarà Rossella Di Leva a subentrare, una imprenditrice, attiva anche nel mondo della cultura, che aumenta le quote rose in questo consiglio comunale. I tempi tecnici della comunicazione per la convocazione del consiglio comunale e ne sapremo di più.