Sorrento piange la scomparsa di Titina Spinelli, di anni 91

Sorrento. E’ venuta a mancare Titina Spinelli, di anni 91, nata Porzio. Ne danno il triste annuncio i figli Angela, Peppina, Tonino e Luisa, i generi, la nuora, i nipoti, i pronipoti e i parenti tutti. Le esequie saranno celebrate domenica 22 novembre alle ore 8:30 nella Cattedrale di Sorrento.

