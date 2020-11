Sorrento piange Armando Russo, ha portato lo street food in Penisola. Se ne va a 79 anni in questo buio momento del Coronavirus Covid-19 a 79 anni, pensionato.

Armando Russo ha introdotto lo street food in Penisola sorrentina . Per tanti anni con il suo furgone ha distribuito panini e bibite un po’ in tutta l’area, da Vico Equense a Massa Lubrense.

Poi, abbandonato il furgone e l’attività itinerante, ha continuato ad occuparsi del settore ma questa volta in pianta stabile alla salumeria del Capo di Sorrento, punto di riferimento per i tanti che frequentano i Bagni della Regina Giovanna. Esercizio ora gestito da uno dei figli, Luciano, il più piccolo.

Ai figli Agata, Luigi, Carlo, Luciano e ai familiari tutti le condoglianze della redazione di Positanonews.

Le persone più buone stanno andando via, non posso mai dimenticare i tuoi panini alla salumeria al Capo e al tuo furgoncino, a noi ragazzi del Capo di Sorrento ci hai dato e permesso tanto, la tua piena collaborazione nella chiesa del SS.Rosario, i palchi che montavi per le feste, le tombolate nella tua cucina, le botte di capodanno, tanti ricordi di una persona buona ma che ha sofferto tanto, sono sicuro che in cielo c’è già chi ti sta aspettando e li non ci sarà più tanta cattiveria. Buon viaggio ARMA, ha scritto sulla sua pagina Facebook lo chef Marco Esposito, in ricordo del defunto.