Sorrento. Parla il preparatore dei portieri Nando Uliano

Campionato fermo ma con il Sorrento che continua a lavorare in modo intenso in vista della ripresa con il Lavello. A tracciare un punto sul periodo dei Costieri è il Preparatore dei Portieri Nando Uliano: “Le aspettative di primato, per noi, erano un po’ inattese pur sapendo come stavamo lavorando. Già dall’inizio del campionato si sono apprese buone indicazioni. E’ stata una grande partenza ma dobbiamo restare sempre consapevoli di quello che è il nostro obiettivo. La forza del Sorrento è il gruppo: ragioniamo tutti con la stessa mentalità”.

I PORTIERI: “Nel pre campionato ho avuto la possibilità di confrontarmi con il ds Amodio al quale ho chiesto come prima cosa di provare a confermare Scarano che è un portiere dalle grandi prospettive che deve restare con i piedi per terra: è un ragazzo serio che da’ il massimo in allenamento. E’ un piacere allenarlo assieme ad Oliva e Orazzo che sono bravissimi ragazzi e molto validi”.

LA SOSTA: “Non ci siamo mai fermati ma ovviamente quando si riprenderà ci saranno ritmi diversi vista la mancanza della gara ufficiale. Intanto, stiamo approfittando a lavorare su più soluzioni cercando di far capire ancor di più, le idee del tecnico Fusco che è qui da qualche mese: è giovane e vuole che la squadra giochi. Da un lato questo tempo ci è amico anche se i ragazzi sono encomiabili e alla ripresa saranno pronti e concentrati”.