Sorrento. Parere per validità del consiglio comunale all’avvocato di Salvini, ma , perchè non chiederlo al Ministero ?

Sorrento. Parere per validità del consiglio comunale all’avvocato di Salvini, ma , perchè non chie derlo al Ministero ? E’ la domanda che è arrivata a Positanonews sui social. Come abbiamo detto in anteprima il Comune di Sorrento ha dato incarico a un prestigioso avvocato, l’avvocato Terraciano https://www.positanonews.it/2020/11/sorrento-dubbi-sulla-proclamazione-degli-eletti-lamministrazione-coppola-chiama-il-super-esperto-gennaro-terracciano/3437916/

Un curriculum di grandissimo valore, di consulenze di grande spessore, anche per Salvini , e non solo, ma perchè non chiedere anche il parere al Ministero degli Interni , con una sorta di interpretazione autentica, e anche preventivamente all’avvocato del Comune?

Il tutto sta in mano alla segretaria comunale che ha i dati per fare valutzioni e quindi non si è ancora in grado di capire come andrà a finire. Marco Fiorentino incandidabile o ineleggibile e basta? E se indandidabile le elezioni che hanno portato a Massimo Coppola sindaco sono inficiate?

Al momento dalle parti politiche non è annunciato nessun ricorso al Tar Campania di Napoli, il consigliere di opposizione Mario Gargiulo ha solo chiesto acesso agli atti .

Se nessuno fa ricorso al Tar l’elezione è valida come atto amministrativo di per sè. Nel caso di incandidbilità la vicenda è sub iudice, Fiorentino è stato determinante per il risultato? Se era lui il sindaco si sarebber potuto annullare le elezioni, ma avendo vinto un altro sindaco che succede?

La procedura ortodossa , secondo alcuni, avrebbe dovuto vedere il parere dell’avvocato del Comune e da qui l’indicazione per il Ministero degli Interni , con i suoi tempi, e , se il caso, vista la complessità, indicare un avvocato esperto.

Indubbiamente Gennaro Terracciano è un luminare in materia, indicato anche come segretario per la Presidenza del Consiglio, una consulenza chiesta nell’immediatezza della comunicazione degli eletti che dovranno essere convalidati dal consiglio comunale stesso nella prima seduta.

Staremo a vedere, intanto l’amministrazione è impegnata a fronteggiare l’emergenza Covid e questo ulteriore imprevisto non ci voleva.