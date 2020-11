Sorrento. Negativo al coronavirus il consigliere comunale Luigi Di Prisco.

Secondo tampone negativo per Luigi Di Prisco. Il consigliere comunale di Sorrento era risultato positivo al coronavirus nelle scorse settimane.

“Tengo a sottolineare, ancora una volta, la mia piena adesione a tutte le prescrizioni e ai protocolli sanitari in vigore come distanziamento, mascherine e pulizia delle mani, anche durante il periodo antecedente alla diagnosi, come dimostra il fatto che tutti i miei contatti personali sono successivamente risultati negativi al tampone – dichiara Di Prisco – Desidero pertanto invitare la cittadinanza ad attenersi scrupolosamente alle indicazioni delle autorità sanitarie e ad esercitare la massima prudenza. Solo così sarà possibile bloccare la diffusione del virus”.