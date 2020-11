Sorrento – Napoli . Viabilità: semaforo a Scutolo, auto ribaltata al Centro Direzionale. Con il lockdown e la Campania Regione a zona Rossa i problemi per il traffico sono diminuiti. Il nostro consueto report segnala il semaforo a Punta Scutolo, per lavori a un muretto crollato, da Meta verso Vico Equense. A Piano di Sorrento ancora chiusa in una direzione Via Bagnulo. Sull’autostrada A3 Napoli – Salerno, auto ribaltata nei pressi del Centro Direzionale. In Costiera amalfitana nessun particolar problema , semaforo sulla S.S. 163 da Piano di Sorrento verso Positano, proprio all’inizio del confine poi , dopo Praiano, a Vettica di Amalfi, altri semafori verso Cetara e Vietri sul mare ma il traffico è minimo.