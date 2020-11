Sorrento / Napoli . Servizi sostitutivi su bu per la Circumvesuviana . Ecco gli orari

Campania . Con la rimodulazione dei servizi ferroviari è stato predisposto un programma di servizi autobus sostitutivi, unito a quello normalmente di supporto al servizio ferroviario, così articolato:

Napoli – Poggiomarino e viceversa – orari

11:00 – 12:00 – 13:00 – 14:00 – 20:00

05:00 da Poggiomarino per Napoli

Napoli – Sarno e viceversa – orari

11:00 – 12:00 – 13:00 – 14:00 – 19:30

21:00 da Napoli per Sarno

04:30 da San Valentino Torio per Napoli

Napoli – Sorrento e viceversa – orari

11:00 – 12:00 – 13:00 – 14:00 – 20:00 – 21:00

22:40 da Napoli per Sorrento

23:00 da Napoli per Sorrento

04:30 da Sorrento per Napoli

04:50 da Sorrento per Napoli

23:15 da Sorrento per Napoli

Napoli – Baiano e viceversa – orari

11:00 – 12:00 – 13:00 – 14:00 – 20:00

21:15 da Napoli per Baiano

04:40 da Baiano per Napoli

04:50 da Baiano per Napoli

Per le linee flegree:

Orari di partenza da Licola per Mostra: 11:00 – 12:00 – 13:00 – 14:00 – 20:00 – 21:00

Orari di partenza da Mostra per Licola: 11:00 – 12:00 – 13:00 – 14:00 – 19:30 – 20:30

Inoltre in seguito alla sospensione dei servizi ferroviari nei festivi e nelle domeniche è stato predisposto un servizio di autobus a prenotazione per coloro che hanno esigenze di spostarsi per motivi di lavoro ed un servizio di transfer a chiamata per il personale sanitario. Le modalità per richiedere questi servizi sono alla pagina https://www.eavsrl.it/web/servizi-domenica-misure